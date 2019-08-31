Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС. В ведомстве рассказали, что вертолет упал в Клязьминское водохранилище после того, как зацепился за линии электропередачи. На месте происшествия обнаружены оборванные провода.

В Подмосковье вертолет упал в реку

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