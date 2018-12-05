с чего всё началось

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан. Об этом сообщил в Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск. Он также разместил видео с камеры, закрепленной на корпусе ступени.

Космос Космос Российский биопринтер впервые в истории напечатал орган в космосе

Космос Космос Два спутника-картографа «Канопус-В» застрахуют на 6 млрд рублей Предыдущий состоялся 1 февраля, тогда на орбиту были выведены два космических аппарата «Канопус-В» — № 3 и № 4.

Космос Космос Россия испытает в космосе систему ядерной энергодвигательной установки Как сообщили в «Исследовательском центре имени Келдыша», российские специалисты собираются провести в открытом космосе эксперимент по проверке работы системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки.

Космос Космос В SETI рассказали об итогах «прослушивания» Оумуамуа Главной целью опроса было уловить сигналы радиопередатчика, которые могли бы стать убедительным доказательством того, что Оумуамуа является не просто камнем, выброшенным в космос случайным гравитационным воздействием в его родной звездной системе, а искусственно созданным объектом.

Космос Космос Стала известна дата кровавого суперлуния

Космос Космос Ученые предложили новый метод изучения космической погоды Был разработан новый и эффективный метод автоматического детектирования коронального выброса масс и его распространения от Солнца в межпланетное пространство c экстремальной скоростью, достигающей 3500 км/c.

Космос Космос Астрономы открыли новую похожую на «мохнатый Сатурн» звездную систему Новая открытая учеными звездная система, получившая название HL Tauri, напоминает своим видом определенную разновидность Сатурна, только ее можно представить как покрытую слоем рыжего меха.

Космос Космос Космонавт опубликовал снимок «родины смартфонов» Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал в Twitter сделанную из космоса фотографию места, где, по его выражению, «рождаются смартфоны».

Космос Космос Астронавт NASA: Человечество не сможет отразить атаку астероидов

Космос Космос Юные комсомольчане изобрели космические ракеты будущего

Космос Космос Студенты ИГУ прошли практику в Саянской солнечной обсерватории Саянск, 4.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Впервые в Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН побывала на практике группа студентов физического факультета ИГУ.

Космос Космос Индия запустила на орбиту мощный спутник Индией выведен на земную орбиту спутник The Big Bird, вес которого составляет 6 тонн.

Космос Космос Ученые NASA рассказали о планах освоения космоса

Космос Космос Китайцы разработали проект бесплатного спутникового интернета для всех Китайцы из фирмы LinkSure Network разработали проект бесплатного спутникового интернета для всех и собираются воплотить его в жизнь к 2026 году.