Происшествия

Появилось видео падения метеорита на ВенесуэлуГазета.Ru 07:16

Жители Венесуэлы размещают в соцсетях видео, на котором виден огромный падающий огненный шар с "хвостом", сообщает НТВ. Местные жители утверждают, что это метеорит.
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Падение метеорита в Венесуэле сняли на видео

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На Венесуэлу рухнуло небесное тело

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Венесуэльцы случайно сняли падение огромного метеорита — видео

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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
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В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
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