Происшествия
Появилось видео падения метеорита на ВенесуэлуГазета.Ru 07:16
Жители Венесуэлы размещают в соцсетях видео, на котором виден огромный падающий огненный шар с "хвостом", сообщает НТВ. Местные жители утверждают, что это метеорит.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:47, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В интернете появилось видео ракетной атаки повстанцев-хуситов на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 09:43
Происшествия
МВД расследует выставление «живого щита» под Владимиром для поимки нарушителя
Обновлено в 06:54
Общество
На Новой Земле отмечено массовое нашествие белых медведей
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Обновлено в 06:48
Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Скворцова назвала сроки окончания эпидемии гриппа в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью Первому каналу заявила, что, по прогнозам Минздрава, эпидемия гриппа завершится в середине апреля.
Обновлено в 09:24
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок
Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.
Обновлено в 09:09
Религия
Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб
Российские специалисты в городе Хевроне на Западном берегу реки Иордан проводят работы по освобождению ветхозаветного Мамврийского дуба от отмерших частей, которые препятствуют росту молодых побегов из корня дерева, почитаемого как святыня трех монотеистических религий, говорится в сообщении Русской духовной миссии (РДМ).
Обновлено в 07:28
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Общество
Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома
Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.
Обновлено в 08:06
Политика
Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал немецкие власти перестать экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».
Обновлено в 04:28
Музыка
Рэпер установил новый мировой рекорд по скорости читки
Американский рэпер Mac Lethal побил мировой рекорд по скорости читки рэпа (фаст флоу). Артист за две минуты смог зачитать более тысячи слов.
Обновлено в 06:34
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Хоккей
Россия победила Чехию в матче хоккейного Евротура
Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче третьего этапа Евротура—Шведских хоккейных игр.
Обновлено в 08:30
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку
Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Экономика
Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA
В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Названы шесть симптомов появления рака у мужчин
Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 03:25
Политика
Полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом
Обновлено в 07:35
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Наука
Ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре
Ученые из Университета Лестера (Британия) нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Торговый центр «Океан» загорелся на Сахалине
Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Ватерполисты «Црвены Звезды» подверглись нападению в Хорватии
Обновлено вчера в 18:21
Авто
Две модели Nissan подорожали в России
Большинство комплектаций кроссовера Nissan Terrano и спорткар Nissan GT-R подорожали на российском рынке.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Экс-резидент Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Одна из бывших участниц юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева принесла свои извинения за шутку шестилетней давности о советском генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Обезьяний заговор: шимпанзе сделали лестницу и сбежали из зоопарка
Смотрители зоопарка рассказали, что шимпанзе соорудили импровизированную лестницу из ветки дерева, прислонив ее к стене.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29