В роли условного противника для С-300 выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, чьи экипажи и сымитировали массированный удар ракетами. Расчеты С-300 сначала выполнили захват целей, сопроводили условного врага, после чего «уничтожили» его электронными пусками.

с чего всё началось

Российские зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" в ходе учений успешно отразили "авианалёт" условного противника. Кадры тренировки подразделений зенитного ракетного полка под Екатеринбургом публикует телеканал "Звезда".

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