Армия и оружие
Появилось видео отражения «массированного удара» комплексами С-300
Появилось видео отражения «массированного удара» комплексами С-300Life.ru17:06
Российские зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" в ходе учений успешно отразили "авианалёт" условного противника. Кадры тренировки подразделений зенитного ракетного полка под Екатеринбургом публикует телеканал "Звезда".
Life.ru17:06
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с чего всё началось
В роли условного противника для С-300 выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, чьи экипажи и сымитировали массированный удар ракетами. Расчеты С-300 сначала выполнили захват целей, сопроводили условного врага, после чего «уничтожили» его электронными пусками.ТК Звезда01:32
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