Армия и оружие

Появилось видео обстрела украинскими военными ПервомайскаГазета.Ru 01:44

В Сети опубликован видеоролик, на котором запечатлено, как военные силы Украины обстреливают расположенный в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) Первомайск. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Отмечается, что на видео можно заметить дым и услышать взрывы.
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