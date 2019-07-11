Происшествия
Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»Известия 06:07
В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в центре Киева. Ролик публикует издание «Страна.ua» в субботу, 13 июля. ЧП произошло в ночь на 13 июля.
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