Происшествия

Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»Известия 06:07

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в центре Киева. Ролик публикует издание «Страна.ua» в субботу, 13 июля. ЧП произошло в ночь на 13 июля.
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Появилось видео обстрела здания канала «112 Украина» из гранатомета

РБК07:26

Обстрел здания украинского телеканала из гранатомета попал на видео

Lenta.ru06:54

Видео обстрела украинского телеканала появилось в Сети

Газета.Ru05:31

СМИ опубликовали кадры обстрела здания телеканала в Киеве

RT на русском06:06

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

РИА Новости05:43

Момент обстрела канала «112 Украина» из гранатомета попал на видео

РЕН ТВ05:46

Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»

Известия06:07
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Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
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Синоптики спрогнозировали приход в Москву тепла и ливней

Вихрь, кроме влаги, принесет и южное тепло: дневная температура воздуха в столице повысится до 22-25 градусов, подчеркивается в прогнозе.
Обновлено в 06:06
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Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей

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Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока

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Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
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Обновлено вчера в 06:01
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Евгения Медведева показала фрагмент новой произвольной программы

С новой произвольной программой Евгения Медведева выступит в сезоне 2019/20.
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Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра

Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.
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Происшествия

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