Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военнымиРИА Новости вчера в 23:32
Обстрел украинскими силовиками города Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике попал на видео. Ролик, размещенный в Сети бывшим официальным представителем Народной милиции ЛНР Андреем Марочко, опубликовал телеканал "Звезда".
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