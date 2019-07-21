Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военнымиРИА Новости вчера в 23:32

Обстрел украинскими силовиками города Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике попал на видео. Ролик, размещенный в Сети бывшим официальным представителем Народной милиции ЛНР Андреем Марочко, опубликовал телеканал "Звезда".
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Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

РИА Новостивчера в 23:32

Свист и паника: житель Первомайска об обстреле ВСУ

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Появилось видео обстрела Донбасса украинскими военными

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
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