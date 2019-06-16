Армия и оружие
Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»Журналистская правда 05:53
В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна». Телеканал «Звезда» представил ролик, на кадрах которого запечатлен управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
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Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
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Происшествия
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По информации правоохранителей, злоумышленник отнял у полицейского табельное оружие с пятью боевыми патронами, а также нанес ему несколько ножевых ранений, после чего скрылся в неизвестном направлении.
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Происшествия
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Армия и оружие
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О приближении российского боевого корабля к границе Латвии 16 июня сообщила пресс-служба военного ведомства страны на своей странице в Twitter.
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Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
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Общество
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Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57
Истребителям ВВС США F-15C Eagle требуется серьезная модернизация, чтобы на равных противостоять российским Су-57, утверждают американские СМИ.
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Происшествия
Мощный взрыв прогремел в центре Киева
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Инцидент произошёл на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 09:45
Спорт
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Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени".
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Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
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Обновлено в 04:38
Авто
Составлен рейтинг лучших немецких машин с пробегом не старше трех лет
Следующим в рейтинге оказался Volkswagen Polo, а замкнул пятерку лучших немецких машин с пробегом не старше трех лет Audi A3.
Обновлено в 13:28
Футбол
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Обновлено в 13:26
Религия
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Политика
Польского президента пристыдили за бестактные слова о России
Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.
Обновлено в 13:21