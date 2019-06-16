Армия и оружие

Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»Журналистская правда 05:53

В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна». Телеканал «Звезда» представил ролик, на кадрах которого запечатлен управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна».
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