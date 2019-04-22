Теракты на Шри-Ланке
Новый взрыв произошел на Шри-ЛанкеГазета.Ru 13:37
Новый взрыв прогремел в Коломбо, столице Шри-Ланки. Взорвался микроавтобус, где саперы попытались обезвредить бомбу.
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Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Авто
Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco
Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
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Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
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Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Космос
В Волгограде отмечают годовщину открытия самого большого памятника живому человеку
22 апреля в мире отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли.
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Кино
В США умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин
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Кино
Parimarch: Серсею Ланнистер убьют в восьмом сезоне
По данным Parimatch, Серсею совсем скоро убьют — такой исход уже сейчас оценивается аналитиками по коэффициенту 1,03 (почти 100-процентная вероятность).
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Политика
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Лидер гонки Владимир Зеленский принимает поздравления, Пётр Порошенко признал свое поражение. Ему сегодня решили устроить публичные проводы.
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Политика
Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Экономика
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Обновлено в 11:56
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Общество
Мутко сообщил о продлении «дачной амнистии» до 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил о решении продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:00
Футбол
Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша
Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
Общество
Михалков подал в суд после рекламы БАДов с его изображением
Режиссер Никита Михалков намерен через суд добиваться удаления рекламы биологически активных добавок с его изображением, поскольку не давал разрешения на использование своего образа.
Обновлено в 12:12
Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
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Политика
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Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Происшествия
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
Обновлено в 13:35
Кино
Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз
Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
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Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Политика
«Дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам
Екатерина Тихонова, которую СМИ и Минфин США называют дочерью президента России Владимира Путина, планирует защитить диссертацию и стать кандидатом физико-математических наук.
Обновлено в 11:56
Политика
Песков не смог сказать, смотрел ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского
Российский лидер Владимир Путин не смотрел в прямом эфире дебаты между участниками второго тура украинских выборов президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
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