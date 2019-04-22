Теракты на Шри-Ланке

Новый взрыв произошел на Шри-ЛанкеГазета.Ru 13:37

Новый взрыв прогремел в Коломбо, столице Шри-Ланки. Взорвался микроавтобус, где саперы попытались обезвредить бомбу.
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Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Газета.Ru13:37

Война против христиан. Кто и зачем устроил взрывы в церквях на Шри-Ланке

РИА Новости09:10

СМИ: в столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв

Аргументы недели06:53

Reuters: еще один взрыв произошел на Шри-Ланке возле церкви

ТАСС06:58

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

RT на русском06:48

Момент девятого взрыва в Коломбо сняли на видео

Вести.Ru07:40

Взрыв грузовика на Шри-Ланке попал на видео

Газета Кемерова08:40
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество

В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Авто

Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco

Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Футбол

Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»

Обновлено в 10:17
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Космос

В Волгограде отмечают годовщину открытия самого большого памятника живому человеку

22 апреля в мире отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли.
Обновлено в 01:31
Кино

В США умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин

Обновлено в 14:32
Кино

Parimarch: Серсею Ланнистер убьют в восьмом сезоне

По данным Parimatch, Серсею совсем скоро убьют — такой исход уже сейчас оценивается аналитиками по коэффициенту 1,03 (почти 100-процентная вероятность).
Обновлено в 11:48
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Политика

Петру Порошенко в Киеве устроят публичные проводы

Лидер гонки Владимир Зеленский принимает поздравления, Пётр Порошенко признал свое поражение. Ему сегодня решили устроить публичные проводы.
Обновлено в 06:34
Политика

Мизулина назвала запреты признаком свободы

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Экономика

Прибыль «Мостотреста» рухнула на 43%. Акции подешевели

Компания «Мостотрест» сообщила о падении чистой прибыли по МСФО в 2018 году на 43%, до ₽1,7 млрд. В 2017 году она составила ₽3 млрд.
Обновлено в 11:56
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Общество

Мутко сообщил о продлении «дачной амнистии» до 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил о решении продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:00
Футбол

Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша

Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
Общество

Михалков подал в суд после рекламы БАДов с его изображением

Режиссер Никита Михалков намерен через суд добиваться удаления рекламы биологически активных добавок с его изображением, поскольку не давал разрешения на использование своего образа.
Обновлено в 12:12
Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы

Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Происшествия

Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео

В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
Обновлено в 13:35
Кино

Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз

Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
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Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Политика

«Дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам

Екатерина Тихонова, которую СМИ и Минфин США называют дочерью президента России Владимира Путина, планирует защитить диссертацию и стать кандидатом физико-математических наук.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Общество

Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

Обновлено в 08:22
Политика

Песков не смог сказать, смотрел ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин не смотрел в прямом эфире дебаты между участниками второго тура украинских выборов президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
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