Футбол

Появилось видео ночной конной прогулки Аршавина с девушками
Life.ru
вчера в 15:44

Конная прогулка бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина по ночному Санкт-Петербургу появилась на видео. Спортсмена запечатлели в сопровождении неизвестных девушек. Напомним, ранее СМИ сообщили о вечеринке Аршавина с двумя девушками.
Life.ruвчера в 15:44

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Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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