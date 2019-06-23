Появилось видео нападения на участников гей-парада в КиевеИзвестия 06:03

РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ. Ролик появился на сайте канала в воскресенье, 23 июня. Отмечается, что на шествие напал мужчина, которые пытался вырвать у демонстрантов растяжку.

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

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