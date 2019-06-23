Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в КиевеИзвестия 06:03

РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ. Ролик появился на сайте канала в воскресенье, 23 июня. Отмечается, что на шествие напал мужчина, которые пытался вырвать у демонстрантов растяжку.
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Жители Киева попытались разогнать гей-парад

URA.Ru06:24

Попытку срыва ЛГБТ-марша в Киеве сняли на видео

Вести.Ru09:09

В Киеве завершился «Марш равенства»

Говорит Москва05:32

Участников киевского Марша равенства после шествия эвакуировала полиция

ТАСС05:27

Полиция Украины «эвакуировала» гей-парад

Газета.Ru08:08

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

РИА Новости03:40

В украинской столице сегодня состоялся Марш равенства

Эхо Москвы09:32
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Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Политика

Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам

На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил.
Обновлено в 09:27
Происшествия

На Урале после драки возле бара умер мужчина

Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 10:08
Космос

В Роскосмосе объяснили перенос запуска ракеты «Протон-М» с Байконура

Официальные представители российской государственной корпорации Роскосмос сообщили о переносе на сутки запуска отечественной ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур.
Обновлено 21 июня в 03:16
Политика

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Киевом

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что согласен с призывом президента РФ Владимира Путина восстановить отношения России и Украины.
Обновлено в 09:41
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика

ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников

Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Футбол

Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.
Обновлено в 09:44
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Авто

Land Rover Defender получил прощальную версию

Издание End Edition, созданное тюнерами из ателье Kahn, получило посвежевший дизайн экстерьера, который дополнили светодиодные фары, новая передняя решетка, более широкие крылья с брутально выступающими болтами, стальные бамперы, вентиляционные отверстия капота, а окрашено все это в матовый черный цвет.
Обновлено в 02:20
Игры

Разработчики Cuphead мечтают сделать игру серии Legend of Zelda

Studio MDHR заявила, что хотела бы создать проект по серии Legend of Zelda.
Обновлено в 05:30
Футбол

Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»

Обновлено 21 июня в 11:00
Армия и оружие

Опубликованы фото с дооснащением китайского авианосца

Обновлено в 05:53
Происшествия

Россиянин напал на бригаду скорой помощи

В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

Обновлено в 07:14
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери Маши. Поклонники восхитились маленькими победами девочки.
Обновлено в 09:30
Общество

На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения

Валерий Меладзе отмечает день рождения. Известному музыканту исполнилось 54 года.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Новейший корабль ЧФ представят на форуме «Армия-2019»

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и еще около 30 единиц военной техники и вооружения представят на новороссийской площадке форума "Армия-2019" в Краснодарском крае, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота.
Обновлено в 02:33
Футбол

«Краснодар» приобретет еще одного футболиста из чемпионата Голландии

Обновлено в 09:18
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Политика

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец

В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей

Обновлено в 10:04
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