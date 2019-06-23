Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в КиевеИзвестия 06:03

РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ. Ролик появился на сайте канала в воскресенье, 23 июня. Отмечается, что на шествие напал мужчина, которые пытался вырвать у демонстрантов растяжку.
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Участников ЛГБТ-марша вывезли из центра Киева автобусами

Вести.Ru05:40

Участников киевского Марша равенства после шествия эвакуировала полиция

ТАСС05:27

В Киеве состоялся Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Эхо Москвы05:00

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Газета.Ru08:08

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РИА Новости03:40

В Киеве завершился «Марш равенства»

Говорит Москва05:32

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Интерфакс04:10
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