Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в АфрикеРИА Новости 10:54

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон. Видео инцидента опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как актер общается с поклонниками, когда сзади к нему подбегает человек и бьет с ноги.
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Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера в ЮАР

Эхо Москвы12:30

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

РИА Новости10:54

Шварценеггер рассказал о нападении в ЮАР

News.ru12:35

Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

Российская газета12:20

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РЕН ТВ12:52

Шварценеггер прокомментировал нападение в Африке

RT на русском11:42

Подлый удар по Шварценеггеру со спины ногой. ВИДЕО

Газета.Ru13:11
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Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
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"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, они оба работают штатно", - сказал собеседник агентства.
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Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
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Футбол

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Футболисты "Баварии" разгромили франкфуртский "Айнтрахт" в матче 34-го тура бундеслиги и в седьмой раз подряд стали чемпионами Германии.
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Путешествия

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Происшествия

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Несколько дней назад певец был как никогда откровенен с публикой и открыл много новых фактов из своей жизни.
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Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

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Политика

Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
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"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
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Unisoc готовится к производству 5G-модемов

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Общество

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Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.
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Верка Сердючка показала обнаженные ягодицы на «Евровидении»

Сердючка показала ягодицы, которые были в телесных колготках. Ранее Сердючка раскритиковала организацию "Евровидения".
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Происшествия

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Арнольд Шварценеггер
Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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