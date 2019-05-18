Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в АфрикеРИА Новости 10:54

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон. Видео инцидента опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как актер общается с поклонниками, когда сзади к нему подбегает человек и бьет с ноги.
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Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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