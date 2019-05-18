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Появилось видео нападения на Шварценеггера в АфрикеРИА Новости 10:54
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон. Видео инцидента опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как актер общается с поклонниками, когда сзади к нему подбегает человек и бьет с ноги.
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Учёные провели исследование и сравнили утверждения молодых и пожилых людей касательно интимной близости.
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Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
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