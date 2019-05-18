Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в АфрикеРИА Новости 10:54
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон. Видео инцидента опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как актер общается с поклонниками, когда сзади к нему подбегает человек и бьет с ноги.
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Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Алла Пугачева простила племянника накануне женитьбы
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Лазарев опубликовал обнаженное фото перед финалом «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал откровенную фотографию на своей странице в соцсети Instagram.
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Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
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Google объявила о скором закрытии сервиса Jump
Компания Google закроет сервис для обработки видео Jump 28 июня 2019 года. Об этом сообщается в блоге компании.
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
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Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
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Обновлено в 15:20
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Футбол
Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» Ирхин
В возрасте 65 лет не стало футбольного тренера Александра Ирхина.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
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Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Обновлено в 09:02
Политика
Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:45
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Фигуристка Трусова названа лучшей молодой спортсменкой Европы
Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 16:00
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В Тель-Авиве начался финал Евровидения
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Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Двое успели, а третьего раздавило упавшим забором, сделанным из бетонных плит.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Путин сделал ставку на лазерное оружие
«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», — сообщил глава государства.
Обновлено вчера в 11:22
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РПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», Чалов забил гол
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
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Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружия
Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
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Свежевыжатые соки признали смертельно опасными
Свежевыжатые соки признали смертельно опасными Новое исследование американцев идет вразрез с мнением большинства отечественных диетологов.
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Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
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Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Политика
Вице-канцлер Австрии объяснил скандальное видео с его участием
Хайнц-Кристиан Штрахе, объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, рассказал, что на видео, вокруг которого разразился скандал, запечатлена гражданка Латвии, а не России.
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