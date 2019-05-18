Появилось видео нападения на Шварценеггера в АфрикеРИА Новости 10:54

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон. Видео инцидента опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как актер общается с поклонниками, когда сзади к нему подбегает человек и бьет с ноги.

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

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