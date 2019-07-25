Появилось видео нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает портал Украинские новости. На кадрах видно, как на капот машины, в которую садился Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, кинулся мужчина.

Армия и оружие Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Политика СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.

Политика Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.

Экономика AB InBev сокращает долговую нагрузку и наращивает выручку В начале июля AB InBev планировала провести IPO своего азиатского подразделения Budweiser Brewing Company APAC Limited с целью сокращения долговой нагрузки, однако не получила желаемую оценку своего бизнеса в $63,7 млрд.

Политика Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.

Авто DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков Грузовик DAF XF получил награду Fleet Truck of the Year 2019 в рамках прошедшего в Великобритании конкурса Motor Transport Awards.

Происшествия Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Авто Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.

Шоу-бизнес Собчак ответила Шнурову откровенным видео Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.

Политика В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

Политика МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.

Космос Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.

Футбол ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.

Космос Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.