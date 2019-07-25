Происшествия
Появилось видео нападения на ПорошенкоГазета.Ru 11:38
Появилось видео нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает портал Украинские новости. На кадрах видно, как на капот машины, в которую садился Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, кинулся мужчина.
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Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
Обновлено вчера в 11:11
Гаджеты
В России представлен смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 13:25
Гаджеты
BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE
Обновлено в 16:33
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.
Обновлено в 05:33
Музыка
Бузова заявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено в 16:26
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено в 16:59
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
В Минобрнауки прокомментировали идею о бесплатном высшем образовании
В письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову Чернышов предложил в регионах России, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным, а также увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено в 14:56
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Из-за ДТП перекрыли две полосы МКАД на востоке Москвы
Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыли из-за столкновения двух автомобилей в районе 107-го километра дороги.
Обновлено в 16:26
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Общество
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 14:58
Культура
Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено в 16:15
Авто
Флагманский электромобиль Mercedes EQS замечен на тестах
Скорее всего, новый Mercedes EQS будет лифтбеком — еще более стремительным, чем нынешние седан Mercedes CLS и пятидверный AMG GT.
Обновлено в 11:33
Политика
Палестина остановила действие всех подписанных соглашений с Израилем
Палестина останавливает действие всех соглашений с Израилем. Об этом заявил Махмуд Аббас на совещании правительства.
Обновлено в 17:34
Политика
Любовь Соболь вынесли из здания МГИК
Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.
Обновлено в 16:41
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
Обновлено в 09:16
Политика
Моряки с задержанного на Украине танкера прибыли в аэропорт Кишинёва
Члены команды российского танкера, задержанного в украинском порту Измаил, прибыли в аэропорт Кишинёва, откуда они отправятся в Москву.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Общество
Россиянам разрешили охотиться с луками
Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Общество
Все поликлиники Петербурга до конца 2021 года станут «бережливыми»
Врио губернатора добавил, что до конца текущего года на "бережливый формат" перейдут все 75 детских поликлиник, а также 35 взрослых.
Обновлено в 17:32