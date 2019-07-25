Происшествия

Появилось видео нападения на ПорошенкоГазета.Ru 11:38

Появилось видео нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает портал Украинские новости. На кадрах видно, как на капот машины, в которую садился Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, кинулся мужчина.
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Нападение на Порошенко было похоже на инсценировку

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Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
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Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
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Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
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Руины древних объектов, относящихся ко временам правления династий Шан и Чжоу (1600-256 гг. до н.э.), обнаружены в городе Уси восточной китайской провинции Цзянсу.
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