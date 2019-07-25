Происшествия
Появилось видео нападения на ПорошенкоГазета.Ru 11:38
Появилось видео нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает портал Украинские новости. На кадрах видно, как на капот машины, в которую садился Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований, кинулся мужчина.
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Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook
Обновлено в 13:05
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков
«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 13:41
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Политика
В Крыму ответили на предложение создать «национальную автономию»
Заявление советника президента Украины Никиты Потураева о проекте создания «национальной автономии» крымских татар на территории полуострова является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 14:32
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Культура
Загитова рассказала, когда и где покажет новую программу
Обновлено в 14:00
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено в 04:50
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
Обновлено в 08:47
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Наука
В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу
Руины древних объектов, относящихся ко временам правления династий Шан и Чжоу (1600-256 гг. до н.э.), обнаружены в городе Уси восточной китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Петербургского повара наградили за спасение пассажиров на «Пушкинской»
В четверг, 25 июля, в Петербурге наградили 28-летнего жителя города Виталия Городилова, который обезоружил вооруженного преступника в вагоне поезда на станции метро «Пушкинская».
Обновлено в 14:31
Общество
В Новгороде обнаружены саркофаги домонгольского периода
Уточняется, что подобные саркофаги использовались в качестве семейных усыпальниц только в нескольких городах домонгольской Руси, среди которых Киев и Новгород.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете появился трейлер российского сериала "Чернобыль" производства Amalgama Studio.
Обновлено в 06:11
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.
Обновлено в 08:12
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Обновлено в 09:37