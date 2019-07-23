Футбол

Конфликт в Ростове. С чего все началось и что говорят стюардыСпорт-Экспресс вчера в 11:55

"Ростов" - "Спартак": за что ОМОН бил болельщиков красно-белых О конфликте после матча написано достаточно. Сейчас говорят, что наступило время формальностей, когда те, кто участвовал в событиях, описывают их в своих заявлениях в органы правопорядка.
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Один из лидеров фанатов «Спартака» считает, что во всех инцидентах с болельщиками виноваты организаторы

Спорт-Экспресс12:20

Новое видео инцидента после матча «Ростов» - «Спартак» появилось в Сети

Газета.Ru06:47

Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» и действий стюардов на стадионе «Ростов-Арена»

Спорт день за днем06:38
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Футбол

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