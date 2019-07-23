Футбол
Конфликт в Ростове. С чего все началось и что говорят стюардыСпорт-Экспресс вчера в 11:55
"Ростов" - "Спартак": за что ОМОН бил болельщиков красно-белых О конфликте после матча написано достаточно. Сейчас говорят, что наступило время формальностей, когда те, кто участвовал в событиях, описывают их в своих заявлениях в органы правопорядка.
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Авто
Новый седан Genesis G80 подловили во время тестов
Уже в сентябре новый седан Genesis G80 дебютирует на домашнем рынке, после чего начнет покорять и другие страны.
Обновлено в 02:43
Кино
Warner Bros. экранизирует «советский» комикс о Супермене
Обновлено в 12:05
Культура
Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве
Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
ВМФ Индии закупит военный спутник стоимостью $2,3 миллиарда
Представители Военно-морского флота Индии сообщили о планах ведомства купить у индийского национального космического агентства (Индийская организация космических исследований) военный спутник, стоимость которого оценивается в 159 миллиардов рупий (2,3 миллиарда долларов).
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Политика
СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 14:26
Политика
МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Гаджеты
Раскрыты подробности о трех новых iPhone 2019 года
Единственное, что до сих пор остается неизвестным, так это название моделей 2019 года, так как есть разные данные.
Обновлено в 13:21
Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «дачной амнистии»
Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, сообщается на сайте нижней палаты.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Авто
Volvo рассказала о планах на расширение кроссоверного модельного ряда
Слова босса определенно кажутся убедительным свидетельством того, что компания планирует обновление модельного ряда.
Обновлено в 06:08
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Космос
Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований
Обновлено вчера в 21:36
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Экономика
Россия снимает запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Обновлено в 09:44
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Космос
Учёные разгадали секрет возникновения нашей галактики
Выяснилось, что слияние Млечного Пути с галактикой «Гайя-Энцелад», которую иначе называют «галактика-сосиска», произошло около 10 миллиардов лет назад.
Обновлено в 14:03
Наука
Антарктида – континент, где обитают таинственные чудовища
Значительно позже выяснилось, что с чудовищами встречались позднее и другие полярники, но предпочитали молчать, боясь отправиться в психиатрические клиники.
Обновлено в 14:15
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28