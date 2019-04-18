Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре ПетербургаРБК вчера в 14:53

ДТП в центре Петербурга с участием BMW произошло днем 18 апреля. В результате аварии пострадали шесть человек — водитель и пассажир иномарки, а также четверо пешеходов, двое из которых оказались гражданами Эстонии и Германии. Все пострадавшие, включая ребенка, были госпитализированы.

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

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