Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре ПетербургаРБК 14:53

ДТП в центре Петербурга с участием BMW произошло днем 18 апреля. В результате аварии пострадали шесть человек — водитель и пассажир иномарки, а также четверо пешеходов, двое из которых оказались гражданами Эстонии и Германии. Все пострадавшие, включая ребенка, были госпитализированы.
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Пострадавший в ДТП в центре Петербурга ребенок выписан из больницы

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Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
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