Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре ПетербургаРБК 14:53
ДТП в центре Петербурга с участием BMW произошло днем 18 апреля. В результате аварии пострадали шесть человек — водитель и пассажир иномарки, а также четверо пешеходов, двое из которых оказались гражданами Эстонии и Германии. Все пострадавшие, включая ребенка, были госпитализированы.
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Появились новые подробности о предполагаемом виновнике аварии на пересечении Невского и набережной Фонтанки
Телеканал Санкт-Петербург15:27
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