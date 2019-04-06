Падение метеора в небе над Красноярском попало на видеоРИА Новости 12:07

В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек. По словам жительницы Советского района города Светланы, яркий бело-зеленоватый объект пронесся в небе и растаял.

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

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