Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видеоИзвестия вчера в 16:24

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице. Инцидент произошел 6 августа на Болотниковской улице.
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Массовая драка со стрельбой произошла у Москворецкого рынка на юге Москвы

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В Москве объявили план «Перехват» после драки со стрельбой на юге города

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Агентство Москвавчера в 14:33

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РЕН ТВвчера в 13:58
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