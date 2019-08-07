Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видеоИзвестия вчера в 16:24
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице. Инцидент произошел 6 августа на Болотниковской улице.
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В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой
Комсомольская правдавчера в 14:51
Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на юге столицы
Агентство Москвавчера в 14:33
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
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Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
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ФТС оценила потери западных экспортеров за 5 лет продэмбарго РФ
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Представители Общероссийского профсоюза направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, в котором попросили повысить госслужащим размер командировочных.
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Обновлено вчера в 19:39
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