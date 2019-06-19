Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по ДонецкуРоссийская газета 06:05
Подразделения украинской армии нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
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