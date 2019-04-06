Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия 11:51

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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«Метеорит или показалось?»: над Красноярском пролетел неопознанный объект

ТВК10:11

Жители Красноярска сняли странный светящийся шар в небе

Московский Комсомолец13:29

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

РИА Новости12:07

Опубликовано видео с летящим метеоритом над Красноярском

ТК Звезда11:31

В небе над Красноярском сняли падение метеорита

ДЕЛА.ru13:58

«Словно горит самолет»: яркий объект с шумом пролетел в небе над Красноярском

НГС.Красноярск09:50

Красноярцы обсуждают: над городом пролетел метеорит

Городские новости. Красноярск08:55
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Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю

Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено в 10:58
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика

Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке

Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 16:53
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности

"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Политика

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие

Пушков назвал «атакой на мозг» новость о вторжении РФ в Эстонию

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова телеведущего немецкого телеканала ZDF Клауса Клебера о так называемом "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Хоккей

Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Ванкувер»

Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Словакия исключила возможность присутствия войск США в стране

Спикер парламента республики Андрей Данко заявил, что Братислава будет настаивать на отсутствии подобных положений в готовящемся договоре о сотрудничестве сторон в сфере обороны Председатель парламента Словакии, лидер Словацкой национальной партии, входящей в правительственную коалицию республики, Андрей Данко назвал недопустимым возможное присутствие в стране войск США, сообщает Словацкое радио.
Обновлено в 20:26
Космос

Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни

Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Музыка

Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено в 08:38
Космос

Исследования показывают, что возможно создание ракетного топлива, которое будет намного чище и безопаснее

Обновлено вчера в 14:52
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Обновлено в 15:49
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Футбол

«Спартак» впервые проиграл при Кононове в РПЛ

Обновлено в 14:20
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Общество

Андрей Сысоев ответил на вопросы мурманчан

На этой неделе гостем «Вечернего Мурманска» стал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Наука

Ученые вывели растения, способные выжить на Марсе

Международная группа специалистов совместно с Американским химическим обществом (АХО) в лабораторных условиях создали растения, способные производить металлорганические каркасные структуры.
Обновлено вчера в 07:50
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

Обновлено в 14:18
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
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