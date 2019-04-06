Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия вчера в 11:51

Судя по видеофрагменту, это действительно был метеор, то есть след от полета в атмосфере какого-то твердого тела. Упал ли он на землю или ничего не сохранилось, все распылилось в атмосфере - понять сложно, но метеор был. Такие метеоры называются болидами.

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

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