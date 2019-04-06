Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия вчера в 11:51

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Читать в источнике
Владимир Сурдин
Судя по видеофрагменту, это действительно был метеор, то есть след от полета в атмосфере какого-то твердого тела. Упал ли он на землю или ничего не сохранилось, все распылилось в атмосфере - понять сложно, но метеор был. Такие метеоры называются болидами.
— Владимир Сурдин, астрономУралинформбюро 00:54

Подробнее о событии

Жители Красноярска сняли странный светящийся шар в небе

Московский Комсомолецвчера в 13:29

Появилось новое видео с «метеоритом» в небе над Красноярском

ТВКвчера в 22:40

Появление небесного тела над Красноярском попало на видеорегистраторы

Городские новости. Красноярск00:33

В небе над Красноярском сняли падение метеорита

ДЕЛА.ruвчера в 13:58

Что известно про яркий метеор в небе над Красноярском: видео и объяснение эксперта

НГС.Красноярск00:21

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

РИА Новостивчера в 12:07

Опубликовано видео с летящим метеоритом над Красноярском

ТК Звездавчера в 11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено 05 апреля в 11:25
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук оформил дубль

В регулярном чемпионате НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 5:2 Одним из главных героев матча стал нападающий "Кингз" Илья Ковальчук, оформивший дубль.
Обновлено в 01:46
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Володин предложил разрешить Госдуме назначать министров правительства

Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин считает, что Государственная дума должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено вчера в 07:43
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Обновлено вчера в 23:07
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Космос

Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М

Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.
Обновлено в 01:17
Общество

Валентина Матвиенко рассказала о родителях и внучке

В документальном фильме Саиды Медведевой и Евгения Рожкова спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своих родителях.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

Обновлено 04 апреля в 01:20
Политика

Украина проиграла в ВТО России спор о транзите товаров

Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение, касающееся спорта между Россией и Украиной, касательно ограничений транзита товаров через Украину.
Обновлено 05 апреля в 14:00
Происшествия

В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс

Обновлено в 00:59
Общество

Назван российский регион с самым дорогим борщом

Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину

Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Политика

В штабе Зеленского назвали свои методы борьбы с коррупцией

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено вчера в 12:24
Футбол

Головин попал в старт «Монако» на матч с «Генгамом»

«Генгам» на своем поле примет «Монако» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Гаджеты

Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов

Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено вчера в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное