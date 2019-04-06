Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия вчера в 11:51

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Политика Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Общество ГИБДД ужесточила контроль за автошколами В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Политика В штабе Зеленского назвали свои методы борьбы с коррупцией В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.

Культура Картину Ивана Шишкина отправят в космос В Госдуме поддержали инициативу «Роскосмоса» отправить картину художника Ивана Шишкина на орбиту, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Политика Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.

Политика Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Происшествия Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.

Политика На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».

Происшествия Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.

Энергетика Белоруссия хочет поднять тариф на транзит российской нефти О поступившем от Белоруссии предложении повысить тариф на транзит нефти сообщил президент российской компании «Транснефть» Николай Токарев.

Политика Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.

Происшествия В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.

Политика Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.

Общество Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировок на лице Кумира молодежи музыканта Ивана Дремина, более известного как рэпер Face не взяли в армию.

Происшествия В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.