Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия вчера в 11:51
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Появление небесного тела над Красноярском попало на видеорегистраторы
Городские новости. Красноярск00:33
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Политика
В штабе Зеленского назвали свои методы борьбы с коррупцией
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 23:47
Культура
Картину Ивана Шишкина отправят в космос
В Госдуме поддержали инициативу «Роскосмоса» отправить картину художника Ивана Шишкина на орбиту, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:15
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика
Белоруссия хочет поднять тариф на транзит российской нефти
О поступившем от Белоруссии предложении повысить тариф на транзит нефти сообщил президент российской компании «Транснефть» Николай Токарев.
Обновлено 05 апреля в 07:04
Политика
Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите
Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено 05 апреля в 14:46
Происшествия
В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа
Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировок на лице
Кумира молодежи музыканта Ивана Дремина, более известного как рэпер Face не взяли в армию.
Обновлено вчера в 02:10
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено 05 апреля в 12:16
Происшествия
В Иране на подводной лодке произошел взрыв
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В сети появилось видео загадочных вспышек света над Самарской областью
Около 22:00 в Самаре и области раздались звуки похожие на взрывы, а в небе появились вспышки света.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено 05 апреля в 05:10
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено вчера в 16:50