Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия 11:51

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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Жители Красноярска сняли странный светящийся шар в небе

Московский Комсомолец13:29

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

РИА Новости12:07

В Красноярском крае жители увидели похожий на метеорит летящий объект

ИА Запад2410:16

«Метеорит или показалось?»: над Красноярском пролетел неопознанный объект

ТВК10:11

«Словно горит самолет»: яркий объект с шумом пролетел в небе над Красноярском

НГС.Красноярск09:50

В небе над Красноярском сняли падение метеорита

ДЕЛА.ru13:58

Красноярцы обсуждают: над городом пролетел метеорит

Городские новости. Красноярск08:55
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

Обновлено в 14:00
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди

Обновлено вчера в 08:08
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

В Иране произошел взрыв на подводной лодке

Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Происшествия

Возле отделения полиции в Балашихе нашли ведро со взрывчаткой

Обновлено в 11:49
Энергетика

Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала о своей пенсии в 21 тысячу рублей

Исполнительница рассказала, что недавно по наступлению 55-летнего возраста ей была назначена пенсия в размере 21 тысячи рублей.
Обновлено в 04:58
Политика

МИД России заявил о необходимости политического решения по Ливии

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе»,— говорится в сообщении МИДа.
Обновлено в 12:35
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Экономика

РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга

Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Политика

Пушков: перед Украиной после поражения в ВТО стоит серьезный выбор

Политик подчеркнул, что теперь перед Киевом стоит крайне серьезный выбор.
Обновлено в 00:50
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Обновлено в 09:34
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ

Обновлено в 13:58
Политика

Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом

«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Путешествия

Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия

Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.
Обновлено в 05:12
Футбол

Руководство «Торпедо»: «Поливание водой болельщиков на трибунах — это вопиющие меры»

Во время игры 18-го тура ПФЛ между «Квантом» из Обнинска и «Торпедо» (1:2) болельщиков московской команды облили водой из пожарного брандспойта за нарушение правопорядка.
Обновлено в 13:07
Авто

Названы 3 ошибки, которые сокращают ресурс двигателя

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено в 12:21
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол

Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»

Итальянские газеты утверждают, что босниец уже согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом". Римляне хотят за трансфер 20 млн евро.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
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