Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия 11:51
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Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
Обновлено в 14:00
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Иране произошел взрыв на подводной лодке
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала о своей пенсии в 21 тысячу рублей
Исполнительница рассказала, что недавно по наступлению 55-летнего возраста ей была назначена пенсия в размере 21 тысячи рублей.
Обновлено в 04:58
Политика
МИД России заявил о необходимости политического решения по Ливии
«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе»,— говорится в сообщении МИДа.
Обновлено в 12:35
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
Обновлено в 11:40
Политика
Пушков: перед Украиной после поражения в ВТО стоит серьезный выбор
Политик подчеркнул, что теперь перед Киевом стоит крайне серьезный выбор.
Обновлено в 00:50
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ
Обновлено в 13:58
Политика
Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом
«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Путешествия
Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия
Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.
Обновлено в 05:12
Футбол
Руководство «Торпедо»: «Поливание водой болельщиков на трибунах — это вопиющие меры»
Во время игры 18-го тура ПФЛ между «Квантом» из Обнинска и «Торпедо» (1:2) болельщиков московской команды облили водой из пожарного брандспойта за нарушение правопорядка.
Обновлено в 13:07
Авто
Названы 3 ошибки, которые сокращают ресурс двигателя
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»
Итальянские газеты утверждают, что босниец уже согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом". Римляне хотят за трансфер 20 млн евро.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24