Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия 11:51
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Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено в 14:05
Политика
В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО
Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что, покупая российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, Турция обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность НАТО и ЕС.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Футбол
Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»
Обновлено в 14:21
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете
Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Николай Цулыгин: «Каждый выходивший на лед отдавал себя до конца»
Каждый, кто выходил на лед, отдавал себя от начала до конца.
Обновлено в 15:09
Происшествия
На иранской подлодке произошел взрыв: есть погибшие
Обновлено в 15:25
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Футбол
Левандовски забил 200 голов в Бундеслиге
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче против "Боруссии" записал на свой счёт 200-й гол в Бундеслиге.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини
Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Футбол
«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А
Обновлено в 13:57
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Футбол
«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» 6 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.
Обновлено в 14:46
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры
В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей
Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Клинцевич спрогнозировал новую провокацию Киева в Керченском проливе
США пытаются спровоцировать новый вооруженный конфликт между РФ и Украиной.
Обновлено в 08:13