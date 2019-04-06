Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия 11:51

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

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