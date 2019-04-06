Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия 11:51

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Словно горит самолет»: яркий объект с шумом пролетел в небе над Красноярском

НГС.Красноярск09:50

Жители Красноярска сняли странный светящийся шар в небе

Московский Комсомолец13:29

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

РИА Новости12:07

«Метеорит или показалось?»: над Красноярском пролетел неопознанный объект

ТВК10:11

В небе над Красноярском сняли падение метеорита

ДЕЛА.ru13:58

В Красноярском крае жители увидели похожий на метеорит летящий объект

ИА Запад2410:16

Красноярцы обсуждают: над городом пролетел метеорит

Городские новости. Красноярск08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Общество

На манифестации «желтых жилетов» в Париже произошли стычки с полицией

Обновлено в 12:09
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Обновлено в 14:05
Политика

В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что, покупая российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, Турция обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность НАТО и ЕС.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Стрельба в Дании: ранены несколько человек

В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Футбол

Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»

Обновлено в 14:21
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Хоккей

Николай Цулыгин: «Каждый выходивший на лед отдавал себя до конца»

Каждый, кто выходил на лед, отдавал себя от начала до конца.
Обновлено в 15:09
Происшествия

На иранской подлодке произошел взрыв: есть погибшие

Обновлено в 15:25
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Футбол

Левандовски забил 200 голов в Бундеслиге

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче против "Боруссии" записал на свой счёт 200-й гол в Бундеслиге.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини

Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Футбол

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А

Обновлено в 13:57
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Футбол

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» 6 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.
Обновлено в 14:46
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры

В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей

Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Клинцевич спрогнозировал новую провокацию Киева в Керченском проливе

США пытаются спровоцировать новый вооруженный конфликт между РФ и Украиной.
Обновлено в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное