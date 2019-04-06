Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия 11:51
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Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Обновлено в 15:39
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель дала ребенку отчество Ильи Яббарова
В конце марта Рапунцель публично признала, что погорячилась, когда дала ребенку отчество своего отца, сделав это демонстративно – в знак протеста Илье Яббарову.
Обновлено в 11:35
Наука
В Китае показали самый длинный в мире электробус
Электрический автобус под названием K12A может переключаться между задним и полным приводом, имеет максимальную скорость 70 километров в час и запас хода примерно 300 километров без подзарядки.
Обновлено в 05:02
Футбол
Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»
Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
Обновлено в 15:25
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
США расширяют военное присутствие НАТО, чтобы «чужими руками» напасть на Россию
Соединенные Штаты Америки в своем стремлении развязать войну против России раз за разом расширяют зону военного присутствия НАТО.
Обновлено в 10:18
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие
Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Игры
Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Политика
Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужны
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что точечные корректировки в Конституции РФ в целом возможны, но фундаментальные положения, касающиеся прав и свобод граждан и политической системы страны, не должны изменяться.
Обновлено в 10:09