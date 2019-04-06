Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеоритаИзвестия 11:51

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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В небе над Красноярском сняли падение метеорита

ДЕЛА.ru13:58

Жители Красноярска сняли странный светящийся шар в небе

Московский Комсомолец13:29

«Словно горит самолет»: яркий объект с шумом пролетел в небе над Красноярском

НГС.Красноярск09:50

Опубликовано видео с летящим метеоритом над Красноярском

ТК Звезда11:31

«Метеорит или показалось?»: над Красноярском пролетел неопознанный объект

ТВК10:11

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

РИА Новости12:07

Красноярцы обсуждают: над городом пролетел метеорит

Городские новости. Красноярск08:55
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Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Обновлено в 15:39
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель дала ребенку отчество Ильи Яббарова

В конце марта Рапунцель публично признала, что погорячилась, когда дала ребенку отчество своего отца, сделав это демонстративно – в знак протеста Илье Яббарову.
Обновлено в 11:35
Наука

В Китае показали самый длинный в мире электробус

Электрический автобус под названием K12A может переключаться между задним и полным приводом, имеет максимальную скорость 70 километров в час и запас хода примерно 300 километров без подзарядки.
Обновлено в 05:02
Футбол

Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»

Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
Обновлено в 15:25
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

США расширяют военное присутствие НАТО, чтобы «чужими руками» напасть на Россию

Соединенные Штаты Америки в своем стремлении развязать войну против России раз за разом расширяют зону военного присутствия НАТО.
Обновлено в 10:18
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Обновлено в 16:58
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Игры

Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор

Обновлено в 08:55
Происшествия

В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Политика

Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что точечные корректировки в Конституции РФ в целом возможны, но фундаментальные положения, касающиеся прав и свобод граждан и политической системы страны, не должны изменяться.
Обновлено в 10:09
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