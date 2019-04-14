Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянкеВзгляд.ру 05:52

В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов. На кадрах, опубликованных «Рен ТВ», видно, как Милонов и его товарищ требуют предоставить им фотографии авто с четырех сторон.

Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке

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