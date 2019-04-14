Происшествия
Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянкиИзвестия 06:16
Появилась видеозапись конфликта между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сотрудником штрафстоянки в Санкт-Петербурге. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. Конфликт начался после того, как сотрудник стоянки вырвал у депутата из рук фотографию с места парковки машины.
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