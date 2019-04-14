Происшествия

Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянкиИзвестия 06:16

Появилась видеозапись конфликта между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сотрудником штрафстоянки в Санкт-Петербурге. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. Конфликт начался после того, как сотрудник стоянки вырвал у депутата из рук фотографию с места парковки машины.
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Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

РИА Новости07:51

СМИ опубликовали видео конфликта Милонова с сотрудниками штрафстоянки

РБК06:31

«Мойка78» публикует видео с штрафстоянки, где «побили» Милонова

Мойка7807:05

Опубликовано видео конфликта с Милоновым

Газета.Ru05:51

Появилось видео «разборок» Милонова на штрафстоянке в Петербурге

Невские Новости05:38

78.ru публикует видео конфликта депутата Милонова с эвакуаторщиками

78.ru04:56

Ты чего меня бьешь дверью?: Милонова прижали в проеме, когда он выходил со стоянки

РЕН ТВ05:34
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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