Происшествия
Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянкиИзвестия 06:16
Появилась видеозапись конфликта между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сотрудником штрафстоянки в Санкт-Петербурге. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. Конфликт начался после того, как сотрудник стоянки вырвал у депутата из рук фотографию с места парковки машины.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
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Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
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Назван топ-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
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В Google рассказали, как передают полиции геоданные пользователей
В рамках расследования полиция США может отправить запрос о получении геоданных определенного пользователя компании Google.
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Происшествия
Пожилой фермер из США погиб после нападения казуара
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Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
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США и Бразилия призвали Россию перестать поддерживать Мадуро
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Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
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Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА
Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", передает ТАСС.
Обновлено в 07:41
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Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 – купили жилые дома.
Обновлено в 09:48
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Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
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Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге
Депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова избили на штрафсоянке в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:49
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Это время подходит для дел, основанных на азарте
Эта неделя неплохо подходит для дел, основанных на азарте.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
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Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
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Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.
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Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
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Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря
В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
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Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
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Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
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Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
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Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
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Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
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Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу
Казанский "Зенит" победил уфимский "Урал" в ответном четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу.
Обновлено в 09:28