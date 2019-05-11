Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРоссийская газета 08:00

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В поисках Айвазовского: мнение экспертов о найденных в Черном море картинах

РИА Новости Крым08:27

Видео подъема картин Айвазовского с затонувшего 100 лет назад парохода

РЕН ТВ03:53

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

ТАСС06:03

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Газета.Ru07:52

Опубликовано видео поиска затонувших картин Айвазовского

РИА Новости06:30

Стало известно, что изображено на картинах Айвазовского с найденного в Чёрном море судна

Говорит Москва07:43

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Происшествия

Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 13:29
Политика

В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая

У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Происшествия

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Дочь Сергея Доренко высказала свою версию его смерти

Обновлено вчера в 12:52
Политика

Сурков поздравил Пушилина и жителей ДНР с Днем республики

Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина и всех жителей ДНР с Днем республики.
Обновлено в 10:43
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну»

Обновлено в 11:31
Гаджеты

Russian River в объективе OnePlus 7 Pro. Новый флагман взялся рекламировать канал National Geographic

Обновлено в 06:20
Футбол

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ

Красноярский футбольный клуб «Енисей» проиграл «Краснодару» и досрочно потерял все шансы остаться Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 09:04
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Культура

Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова

Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
Космос

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 01:40
Музыка

Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено в 06:10
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 28-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Обновлено в 11:17
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Наука

Сыр помогает предотвратить возникновение диабета

Обновлено в 02:37
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Спорт

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Транспорт

Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы

В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы

Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Константинович Айвазовский
Русский художник
Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное