Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРоссийская газета 08:00
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Происшествия
Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 13:29
Политика
В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая
У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Дочь Сергея Доренко высказала свою версию его смерти
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Сурков поздравил Пушилина и жителей ДНР с Днем республики
Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина и всех жителей ДНР с Днем республики.
Обновлено в 10:43
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну»
Обновлено в 11:31
Гаджеты
Russian River в объективе OnePlus 7 Pro. Новый флагман взялся рекламировать канал National Geographic
Обновлено в 06:20
Футбол
«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ
Красноярский футбольный клуб «Енисей» проиграл «Краснодару» и досрочно потерял все шансы остаться Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 09:04
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Культура
Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова
Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
Космос
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 01:40
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 06:10
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 28-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Наука
Сыр помогает предотвратить возникновение диабета
Обновлено в 02:37
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Спорт
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Транспорт
Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы
В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы
Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30