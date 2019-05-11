Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРоссийская газета 08:00

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
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В поисках Айвазовского: мнение экспертов о найденных в Черном море картинах

РИА Новости Крым08:27

Опубликовано видео поиска затонувших картин Айвазовского

РИА Новости06:30

Стало известно, что изображено на картинах Айвазовского с найденного в Чёрном море судна

Говорит Москва07:43

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Газета.Ru07:52

Видео подъема картин Айвазовского с затонувшего 100 лет назад парохода

РЕН ТВ03:53

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

ТАСС06:03

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39
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Хоккей

Швейцария забросила Италии 9 шайб на чемпионате мира

Сборная Швейцарии разгромила команду Италии со счетом 9:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.
Обновлено в 08:30
Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Политика

Порошенко хочет встретиться с Зеленским до инаугурации

Президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским до инаугурации, чтобы обсудить вопросы передачи власти.
Обновлено вчера в 21:02
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Культура

Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище

«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений

Обновлено в 09:23
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Обновлено в 10:07
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Происшествия

В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова

Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
Кино

Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро

На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Футбол

Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ

Обновлено в 09:50
Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Обновлено в 08:58
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 08:46
Футбол

Гендиректор «Тамбова»: долги? Это полная чушь, мы будем играть в Премьер-Лиге

Что касается слухов про долги, то это полная чушь. «Тамбов» будет играть в РПЛ в следующем сезоне, всё хорошо.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

США передали Индии первый из 22 вертолетов Apache

ВВС Индии получили первый из партии в 22 машины вертолет AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен в 2015 году.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Более ста домов повреждены в Дагестане в результате схода селя

Четыре дагестанских села Гумбетовского района республики попали в субботу под дождь с градом, а также под селевой поток, в результате чего повреждения получили 111 жилых построек.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты

Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
Обновлено в 08:29
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Футбол

В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

В Интернете появились фотографии выездной формы "Зенита" на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:51
Хоккей

Путин забросил первую шайбу в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин в гала-матче, проходящем в рамках Ночной хоккейной лиги, забросил первую шайбу.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Происшествия

В Пакистане боевики напали на популярный у иностранцев отель

Обновлено в 09:49
Политика

Грызлов отверг вариант «капитуляции» ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
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Иван Константинович Айвазовский
Русский художник
Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
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