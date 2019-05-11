Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРоссийская газета 08:00
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
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Хоккей
Швейцария забросила Италии 9 шайб на чемпионате мира
Сборная Швейцарии разгромила команду Италии со счетом 9:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.
Обновлено в 08:30
Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей
Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко хочет встретиться с Зеленским до инаугурации
Президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским до инаугурации, чтобы обсудить вопросы передачи власти.
Обновлено вчера в 21:02
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений
Обновлено в 09:23
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Происшествия
В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова
Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро
На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Футбол
Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ
Обновлено в 09:50
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 08:58
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46
Футбол
Гендиректор «Тамбова»: долги? Это полная чушь, мы будем играть в Премьер-Лиге
Что касается слухов про долги, то это полная чушь. «Тамбов» будет играть в РПЛ в следующем сезоне, всё хорошо.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
США передали Индии первый из 22 вертолетов Apache
ВВС Индии получили первый из партии в 22 машины вертолет AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен в 2015 году.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Более ста домов повреждены в Дагестане в результате схода селя
Четыре дагестанских села Гумбетовского района республики попали в субботу под дождь с градом, а также под селевой поток, в результате чего повреждения получили 111 жилых построек.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты
Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
Обновлено в 08:29
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Футбол
В Сети появились фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон
В Интернете появились фотографии выездной формы "Зенита" на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:51
Хоккей
Путин забросил первую шайбу в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин в гала-матче, проходящем в рамках Ночной хоккейной лиги, забросил первую шайбу.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Грызлов отверг вариант «капитуляции» ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28