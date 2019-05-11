Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРоссийская газета 08:00

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
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В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Газета.Ru07:52

Реставратор назвал шансы на сохранность картин Айвазовского на дне моря нулевыми

Народные новости12:13

В поисках Айвазовского: мнение экспертов о найденных в Черном море картинах

РИА Новости Крым08:27

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

ТАСС06:03

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего корабля

РИА Новости16:22

Стало известно, что изображено на картинах Айвазовского с найденного в Чёрном море судна

Говорит Москва07:43

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39
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Хоккей

Форвард сборной Чехии: «Знаем, что сборная России состоит из суперзвезд»

Нападающий сборной Чехии Томаш Зохорна после матча с Норвегией (7:2) на чемпионате мира поделился ожиданиями от встречи с Россией, которая состоится в понедельник.
Обновлено в 17:32
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Политика

Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Космос

Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду

Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Кино

Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо

Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Здоровье

Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры

Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Елена Захарова повеселилась на дискотеке в Турции

Актриса путешествует с годовалым ребенком Свои майские каникулы звезда сериалов "Кадетство" и "Серафима прекрасная" Елена Захарова решила провести в Турции.
Обновлено в 09:15
Футбол

«Ливерпуль» представил ролик к заключительному матчу АПЛ

"Ливерпуль" опубликовал в Twitter промо-ролик к заключительному матчу Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".
Обновлено в 17:44
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Обновлено в 16:33
Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Происшествия

Дочери Сергея Доренко попросили расследовать причину смерти отца

Дочери главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко попросили правоохранительные органы провести расследование обстоятельств смерти их отца.
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
Обновлено в 11:32
Здоровье

Раскрыта страшная правда о гибели Доренко

Есть две версии гибели Сергея Доренко в ДТП: разрыв аневризма грудной части аорты и гемотампонада.
Обновлено вчера в 09:04
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Иван Константинович Айвазовский
Русский художник
Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
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