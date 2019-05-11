Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРоссийская газета 08:00
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
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Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Футбол
Франк Лебеф: «Я не уважаю Суареса и рад его вылету из Лиги чемпионов»
Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил, что ему противно поведение уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса на футбольном поле.
Обновлено в 11:04
Происшествия
У Максима Резника случился сердечный приступ
У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено в 14:27
Политика
В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Обновлено в 10:15
Космос
Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота
Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Экономика
Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье
Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры
Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Армия Сирии ликвидировала более 40 боевиков в провинции Хама
Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама, были убиты более 40 членов экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:59
Технологии
Эффективно ли проверять микроволновку на излучение с помощью телефона?
Считается, что телефон зазвонит только в случае, если микроволновка опасна для здоровья, проходящий телефонный сигнал якобы станет доказательством того, что она «фонит», а ее экран пропускает вредное излучение.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
Наука
Ученые: ВИЧ не передается при гей-сексе, если один из партнеров принимает антиретровирусную терапию
Исследователи на протяжении восьми лет наблюдали около тысячи гей-пар, в которых один партнер был ВИЧ-положительным, а второй не имел вируса, и выяснили, что антиретровирусная терапия позволяет снизить уровень вирусных клеток в организме до ничтожно малого.
Обновлено 07 мая в 20:02
Здоровье
Названы эффективные народные средства от головной боли
Некоторые люди считают, что наиболее эффективно справляются с этим видом боли народные средства.
Обновлено в 15:00
Политика
Дмитрий Марунич: «Россия получила контроль над украинской экономикой»
В эфире канала NewsOne Дмитрий Марунич, который является сопредседателем Фонда энергетических стратегий, заявил, что Россия получила теперь контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин
Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Авто
Land Rover показал внедорожный Defender 2020 модельного года
Обновлено в 11:03