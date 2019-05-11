Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРоссийская газета 08:00

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
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В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего корабля

РИА Новости16:22

Опубликовано видео с затонувшего парохода с картинами Айвазовского

Известия18:06

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

ТАСС06:03

В поисках Айвазовского: мнение экспертов о найденных в Черном море картинах

РИА Новости Крым08:27

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Газета.Ru07:52

Стало известно, что изображено на картинах Айвазовского с найденного в Чёрном море судна

Говорит Москва07:43

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Обновлено в 11:32
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Футбол

Франк Лебеф: «Я не уважаю Суареса и рад его вылету из Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф заявил, что ему противно поведение уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса на футбольном поле.
Обновлено в 11:04
Происшествия

У Максима Резника случился сердечный приступ

У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено в 14:27
Политика

В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Обновлено в 10:15
Космос

Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота

Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Обновлено в 19:32
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Экономика

Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Здоровье

Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры

Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие

Армия Сирии ликвидировала более 40 боевиков в провинции Хама

Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама, были убиты более 40 членов экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:59
Технологии

Эффективно ли проверять микроволновку на излучение с помощью телефона?

Считается, что телефон зазвонит только в случае, если микроволновка опасна для здоровья, проходящий телефонный сигнал якобы станет доказательством того, что она «фонит», а ее экран пропускает вредное излучение.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес

Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
Наука

Ученые: ВИЧ не передается при гей-сексе, если один из партнеров принимает антиретровирусную терапию

Исследователи на протяжении восьми лет наблюдали около тысячи гей-пар, в которых один партнер был ВИЧ-положительным, а второй не имел вируса, и выяснили, что антиретровирусная терапия позволяет снизить уровень вирусных клеток в организме до ничтожно малого.
Обновлено 07 мая в 20:02
Здоровье

Названы эффективные народные средства от головной боли

Некоторые люди считают, что наиболее эффективно справляются с этим видом боли народные средства.
Обновлено в 15:00
Политика

Дмитрий Марунич: «Россия получила контроль над украинской экономикой»

В эфире канала NewsOne Дмитрий Марунич, который является сопредседателем Фонда энергетических стратегий, заявил, что Россия получила теперь контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 09:56
Здоровье

Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин

Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Политика

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Авто

Land Rover показал внедорожный Defender 2020 модельного года

Обновлено в 11:03
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Иван Константинович Айвазовский
Русский художник
Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
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