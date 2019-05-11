Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРИА Новости 16:22
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Поиски проходили на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крыма.
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Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено 09 мая в 20:01
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика
В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество
Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
Обновлено в 17:54
Здоровье
Специалисты: Есть способ, который поможет избежать болезней шеи
Специалисты уверены, что с приходом новых технологий «пришли» и новые болезни.
Обновлено в 07:03
Авто
Maserati лишатся двигателей Ferrari
По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Авто
Seat презентовал сразу три новых электрических автомобиля
Во время работы международного автосалона в Барселоне местный производитель Seat, входящий в состав группы компаний Volkswagen Group, презентовал три своих передовых электрических творения под именами El-Born, Minimo и Cupra E-Racer.
Обновлено в 09:21
Политика
Цукерберг высказался против разделения компании Facebook
Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено в 19:55
Экономика
Суд продлил срок банкротства орловского ПАТП-1 до ноября
Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.
Обновлено в 18:41
Политика
В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов
«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено в 22:06
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 21:23
Хоккей
Стартовал первый матч серии «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе»
На арене «Эс-Эй-Пи Центр» в г. Сан-Хосе стартовала серия плей-офф между местным клубом «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 20:00
Политика
Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено в 21:41
Происшествия
МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа
Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
Обновлено в 22:19
Технологии
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов
Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Театры
Пермский край передал театральную эстафету Башкирии
На сцене театра «Нур» Пермский край передал эстафету Башкирии.
Обновлено в 09:19
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Футбол
«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета
В турнирной таблице «Монако» (33 очка) занимает 17 место и лишь по дополнительным показателям опережает идущий в зоне стыков «Кан».
Обновлено в 16:00
Общество
Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро
Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 21:42
Общество
Изменены правила получения детских пособий
По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты.
Обновлено в 21:00