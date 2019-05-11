Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРИА Новости 16:22

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Поиски проходили на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крыма.
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Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского

Krym.News20:11

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

РИА Новости16:22

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

ТАСС06:03

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Газета.Ru07:52

Стало известно, что изображено на картинах Айвазовского с найденного в Чёрном море судна

Говорит Москва07:43

В поисках Айвазовского: мнение экспертов о найденных в Черном море картинах

РИА Новости Крым08:27
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Обновлено в 01:01
Наука

Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса

Обновлено 09 мая в 20:01
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Вдова Табакова закрутила роман с молодым актёром, сообщает НТВ

Обновлено в 16:41
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика

В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество

Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.
Обновлено в 17:54
Здоровье

Специалисты: Есть способ, который поможет избежать болезней шеи

Специалисты уверены, что с приходом новых технологий «пришли» и новые болезни.
Обновлено в 07:03
Авто

Maserati лишатся двигателей Ferrari

По итогам первого квартала доходы Ferrari от двигателей составили 58 миллионов евро — в эту сумму вошли чистые доходы от продаж двигателей Maserati и доходы от аренды моторов командам Формулы 1. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,4 процента.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Авто

Seat презентовал сразу три новых электрических автомобиля

Во время работы международного автосалона в Барселоне местный производитель Seat, входящий в состав группы компаний Volkswagen Group, презентовал три своих передовых электрических творения под именами El-Born, Minimo и Cupra E-Racer.
Обновлено в 09:21
Политика

Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено в 19:55
Экономика

Суд продлил срок банкротства орловского ПАТП-1 до ноября

Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.
Обновлено в 18:41
Политика

В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов

«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено в 22:06
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 21:23
Хоккей

Стартовал первый матч серии «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе»

На арене «Эс-Эй-Пи Центр» в г. Сан-Хосе стартовала серия плей-офф между местным клубом «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 20:00
Политика

Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено в 21:41
Происшествия

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
Обновлено в 22:19
Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Театры

Пермский край передал театральную эстафету Башкирии

На сцене театра «Нур» Пермский край передал эстафету Башкирии.
Обновлено в 09:19
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

Обновлено в 05:52
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Обновлено в 02:51
Общество

В Москве стартовал международный мотопробег

В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено в 21:39
Футбол

«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета

В турнирной таблице «Монако» (33 очка) занимает 17 место и лишь по дополнительным показателям опережает идущий в зоне стыков «Кан».
Обновлено в 16:00
Общество

Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро

Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 21:42
Общество

Изменены правила получения детских пособий

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты.
Обновлено в 21:00
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Иван Константинович Айвазовский
Русский художник
Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
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