Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего пароходаРИА Новости 16:22

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Поиски проходили на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крыма.
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Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского

Krym.News20:11

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

РИА Новости16:22

В поисках Айвазовского: мнение экспертов о найденных в Черном море картинах

РИА Новости Крым08:27

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

ТАСС06:03

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Газета.Ru07:52

Стало известно, что изображено на картинах Айвазовского с найденного в Чёрном море судна

Говорит Москва07:43

Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39
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Шоу-бизнес

Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Обновлено в 10:35
Наука

Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах

Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Общество

Аренда в Германии

Возможно вы не знали, но в Германии аренда жилья - это очень популярна.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира.
Обновлено в 18:31
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Здоровье

Число заболевших крымской лихорадкой в Ростовской области выросло до трех

В лечебные учреждения Ростовской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились 889 человек, в том числе 358 детей в возрасте до 14 лет, сообщает 11 мая "Блокнот - Ростов-на-Дону".
Обновлено в 17:29
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

Обновлено в 20:57
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено в 06:23
Общество

Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии

Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Общество

Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро

Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

В МВД России заявили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.
Обновлено в 20:32
Политика

Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Авто

Стала известна цена кроссовера Volkswagen Teramont X

Презентация Volkswagen Teramont X состоялась на автосалоне в Шанхае и во время презентации кросс-купе сообщалось, что автомобиль появился в дилерских центрах в конце мая.
Обновлено в 13:32
Происшествия

У Максима Резника случился сердечный приступ

У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)

Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Здоровье

Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить

Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.
Обновлено в 15:40
Политика

Порошенко уволил заместителя главы своей администрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.
Обновлено в 18:30
Кино

Умер оскароносный сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент

Американский сценарист Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет в Сиэтле. Как стало известно, он скончался по естественным причинам.
Обновлено в 08:41
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено в 13:58
Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Двое с перевернувшейся лодки шесть дней дрейфовали в Тихом океане

Обновлено в 20:12
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
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Иван Константинович Айвазовский
Русский художник
Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
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