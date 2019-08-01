Футбол
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Финансы
Сбился с курса. На Украине рекордно подешевел доллар
На укрепление гривны играет ситуативный приток валюты от продажи сверхприбыльных по мировым меркам украинских ценных бумаг На 1 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны 25,02 грн / $ (около 61 рубля), поставив новый рекорд после того как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.
Обновлено в 05:40
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Общество
В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн
Число граждан России, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, увеличилось с начала 2019 года почти на 1 млн человек.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Культура
Рок-фестиваль «Нашествие» станет костюмированным
Следующий рок-фестиваль "Нашествие", который пройдет в 2020 году, впервые будет костюмированным. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Обновлено в 10:32
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе
Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Финансы
Рынок США уверенно растет после заседания ФРС
В четверг, 1 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует уверенный рост основных индексов.
Обновлено в 13:20
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Экономика
Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Напомним, ввести ипотечные каникулы предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Обновлено вчера в 03:35
Армия и оружие
Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии
В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, рассказав об их эффективности в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
Обновлено в 07:49
Политика
NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
Обновлено в 14:29