Футбол

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Опубликовано новое видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака»

Чемпионат13:05

Новое видео избиения фанатов «Спартака» в Ростове. ВИДЕО

Sport.ru14:14

В Сети появилось новое видео столкновения фанатов «Спартака» и ростовского ОМОНа

161.ru13:59

Новое видео избиения спартаковских болельщиков в Ростове. Губернатор области сказал, что все тактично

Sports.ru14:28

Как ростовский ОМОН избивал фанатов «Спартака»: новое видео с камер

Sport24.ru13:30

ОМОН в Ростове. Новое видео избиения фанатов «Спартака»

Спорт-Экспресс13:00

Ростовский ОМОН сработал нежно с фанатами «Спартака» - эксперт 1Rnd.ru

1rnd.ru12:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество

Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа

Напомним, что переговоры организаторов и мэрии об акции 3 августа были закончены безрезультатно и заявка была отозвана.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Политика

МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР

Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Финансы

Сбился с курса. На Украине рекордно подешевел доллар

На укрепление гривны играет ситуативный приток валюты от продажи сверхприбыльных по мировым меркам украинских ценных бумаг На 1 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны 25,02 грн / $ (около 61 рубля), поставив новый рекорд после того как 26 июля доллар опустился до самой низкой отметки с начала года.
Обновлено в 05:40
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Политика

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

Обновлено в 11:58
Общество

В России с начала года число невыездных должников выросло на 1 млн

Число граждан России, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, увеличилось с начала 2019 года почти на 1 млн человек.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Жители Перми обнаружили в туалете питона

Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Культура

Рок-фестиваль «Нашествие» станет костюмированным

Следующий рок-фестиваль "Нашествие", который пройдет в 2020 году, впервые будет костюмированным. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Обновлено в 10:32
Авто

Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России

Обновлено 30 июля в 12:51
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД

Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе

Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке

Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество

Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях

Обновлено в 03:20
Политика

Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия

Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:27
Финансы

Рынок США уверенно растет после заседания ФРС

В четверг, 1 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует уверенный рост основных индексов.
Обновлено в 13:20
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика

Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на 6%

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Происшествия

В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных

В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Экономика

Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Напомним, ввести ипотечные каникулы предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Обновлено вчера в 03:35
Армия и оружие

Пентагон подтвердил, что США поддерживают боевиков в Сирии

В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, рассказав об их эффективности в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
Обновлено в 07:49
Политика

NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
Обновлено в 14:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное