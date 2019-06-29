Политика
Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской АравииАргументы недели вчера в 15:23
Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом. Это произошло на заседании G-20. Видео распространили арабские СМИ.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
В своем Twitter издание опубликовало короткую запись, на которой видно, как американский лидер, проходя к своему месту в зале, слегка похлопал принца по плечу.РБКвчера в 21:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Путин заедет в страдающую от паводка Иркутскую область
Президент РФ Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области на обратном пути из Осаки с саммита G20.
Обновлено вчера в 06:29
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии
Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Первый «умный» электробайк покажут в Гудвуде
Электрический мотоцикл с искусственным интеллектом обещают показать в динамике.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
Обновлено в 06:08
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин прилетел в Иркутскую область
Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Кино
Уральский пельмень Вячеслав Мясников снял комедию про мам
Обновлено в 07:04
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Врача перинатального центра в Калининграде задержали сотрудники СК
По словам медика, сегодня, 28 июня, следователи задержали врача-реаниматолога, но с каким конкретно расследованием это связано, она не знает.
Обновлено 28 июня в 08:27
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Хоккей
«Питтсбург» подтвердил обмен Кессела на Гальченюка
Обновлено вчера в 22:30
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
Обновлено в 06:03
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Источник: «Локомотив» поборется с «Зенитом» за защитника «Спортинга» Акунью
По данным источника, возможность приобретения 27-летнего футболиста изучают московский футбольный клуб «Локомотив» и санкт-петербургская команда «Зенит».
Обновлено в 06:46
Политика
Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Наука
Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.
Обновлено в 04:59