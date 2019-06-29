Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской АравииАргументы недели вчера в 15:23

с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом. Это произошло на заседании G-20. Видео распространили арабские СМИ.

Происшествия Израильские военные задержали палестинского министра Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.

Происшествия Путин заедет в страдающую от паводка Иркутскую область Президент РФ Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области на обратном пути из Осаки с саммита G20.

Футбол «Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.

Экономика Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".

Авто Первый «умный» электробайк покажут в Гудвуде Электрический мотоцикл с искусственным интеллектом обещают показать в динамике.

Футбол Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.

Общество Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Происшествия Жену Цеповяза задержали за вымогательство Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.

Политика Путин прилетел в Иркутскую область Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.

Общество Названа самая сексуально привлекательная нация в мире Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.

Политика В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.

Происшествия Врача перинатального центра в Калининграде задержали сотрудники СК По словам медика, сегодня, 28 июня, следователи задержали врача-реаниматолога, но с каким конкретно расследованием это связано, она не знает.

Политика В Тбилиси проходит массовое шествие Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Игры В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.

Происшествия Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Политика Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Политика Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.