Политика
Трамп подшутил над принцем Саудовской АравииLenta.ru вчера в 22:09
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания AjelNews24.
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с чего всё началось
В своем Twitter издание опубликовало короткую запись, на которой видно, как американский лидер, проходя к своему месту в зале, слегка похлопал принца по плечу.РБКвчера в 21:26
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Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
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Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
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Происшествия
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Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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Политика
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Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Авто
УАЗ показал фото забытой версии популярной «буханки»
Представители отечественного автопроизводителя УАЗ опубликовали в соцсетях позабытую версию «буханки» – микроавтобус «Десна», который был выпущен в 1970-х годах.
Обновлено в 02:28
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
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Происшествия
В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей
Обновлено 27 июня в 11:40
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Пинхед вернётся в сериале от продюсеров Роя Ли («Оно» 2017 года) и Дэна Фара («Первому игроку приготовиться»).
Обновлено в 05:17
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
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Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».
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Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае
Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Фото: в Харькове напали на приемную депутата Рады Бойко
Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено в ночь на 30 июня в Харькове.
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Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
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Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
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Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине
В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
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Эстония закупит у США автоматы на €75 млн
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Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Не только в Германии. В Нидерландах AMD также активно теснит Intel на рынке процессоров
Как видим, тут Intel также пока ещё является лидером, хотя тенденции для компании не радостные.
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Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ
Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.
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Кардиологи рассказали, как сердечникам пережить жару
Кардиологи предупредили людей, страдающих от различных болезней сердца, о том, что духота и высокая температура воздуха могут спровоцировать сердечный приступ, и дали несколько советов, как этого избежать.
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Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
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«Плавучая поликлиника» вернулась с севера Томской области
"Плавучая поликлиника" в воскресенье вернулась из 19-го рейса по северным районам Томской области; власти рассматривают вопрос о покупке собственного судна для последующих рейсов, сообщила РИА Томск депутат Госдумы РФ, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Татьяна Соломатина.
Обновлено вчера в 23:58