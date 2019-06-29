Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской АравииLenta.ru вчера в 22:09

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания AjelNews24.
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с чего всё началось
В своем Twitter издание опубликовало
 короткую запись, на которой видно, как американский лидер, проходя к своему месту в зале, слегка похлопал принца по плечу.
РБКвчера в 21:26

Подробнее о событии

Белый дом: США и Саудовская Аравия привержены поддержанию устойчивого рынка нефти

ТАСС28 июня в 21:29

СМИ показали, как Трамп разыграл саудовского принца

РИА Новостивчера в 14:04

Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ

Газета.Ruвчера в 14:26

Появилось видео розыгрыша Трампом саудовского принца

Московский Комсомолецвчера в 14:24

СМИ показали на видео, как Трамп разыграл саудовского принца на G20

РЕН ТВвчера в 14:24

Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 — видео

Life.ruвчера в 17:42

СМИ Европы: Путин и Трамп в Осаке — как Сталин и Рузвельт в Ялте

ИноСМИ28 июня в 11:33
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Вашингтон
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено вчера в 05:58
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Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
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Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

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Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что знает секрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 05:12
Футбол

Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»

Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Авто

УАЗ показал фото забытой версии популярной «буханки»

Представители отечественного автопроизводителя УАЗ опубликовали в соцсетях позабытую версию «буханки» – микроавтобус «Десна», который был выпущен в 1970-х годах.
Обновлено в 02:28
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей

Обновлено 27 июня в 11:40
Кино

«Восставший из ада» вернётся в сериале от продюсера «Оно»

Пинхед вернётся в сериале от продюсеров Роя Ли («Оно» 2017 года) и Дэна Фара («Первому игроку приготовиться»).
Обновлено в 05:17
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол

Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 04:32
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Фото: в Харькове напали на приемную депутата Рады Бойко

Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено в ночь на 30 июня в Харькове.
Обновлено в 05:28
Спорт

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Обновлено в 04:48
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Эстония закупит у США автоматы на €75 млн

Обновлено в 03:57
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Гаджеты

Не только в Германии. В Нидерландах AMD также активно теснит Intel на рынке процессоров

Как видим, тут Intel также пока ещё является лидером, хотя тенденции для компании не радостные.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ

Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.
Обновлено в 05:16
Здоровье

Кардиологи рассказали, как сердечникам пережить жару

Кардиологи предупредили людей, страдающих от различных болезней сердца, о том, что духота и высокая температура воздуха могут спровоцировать сердечный приступ, и дали несколько советов, как этого избежать.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье

«Плавучая поликлиника» вернулась с севера Томской области

"Плавучая поликлиника" в воскресенье вернулась из 19-го рейса по северным районам Томской области; власти рассматривают вопрос о покупке собственного судна для последующих рейсов, сообщила РИА Томск депутат Госдумы РФ, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Татьяна Соломатина.
Обновлено вчера в 23:58
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