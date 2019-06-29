Трамп подшутил над принцем Саудовской АравииLenta.ru вчера в 22:09

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания AjelNews24.

Кино Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот» Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Общество В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».

Происшествия Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Политика Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что знает секрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Авто УАЗ показал фото забытой версии популярной «буханки» Представители отечественного автопроизводителя УАЗ опубликовали в соцсетях позабытую версию «буханки» – микроавтобус «Десна», который был выпущен в 1970-х годах.

Наука Ученые описали предсмертные переживания человека Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.

Кино «Восставший из ада» вернётся в сериале от продюсера «Оно» Пинхед вернётся в сериале от продюсеров Роя Ли («Оно» 2017 года) и Дэна Фара («Первому игроку приготовиться»).

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+ Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.

Политика Япония возобновила коммерческий лов китов Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Футбол Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита» Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Происшествия Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.

Происшествия Фото: в Харькове напали на приемную депутата Рады Бойко Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено в ночь на 30 июня в Харькове.

Общество В Красноярском крае паводок топит Канск Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.

Общество Названа самая сексуально привлекательная нация в мире Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.

Общество Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Происшествия Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.

Здоровье Кардиологи рассказали, как сердечникам пережить жару Кардиологи предупредили людей, страдающих от различных болезней сердца, о том, что духота и высокая температура воздуха могут спровоцировать сердечный приступ, и дали несколько советов, как этого избежать.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.