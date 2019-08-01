Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Общество
Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года
Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек.
Обновлено в 03:25
Игры
Анонсирована карточная версия игры Cyberpunk 2077
CD Project RED анонсировала карточную версию Cyberpunk 2077 с подзаголовком Afterlife.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите
Военный спутник-инспектор, принадлежащий России, осуществил обслуживание другого российского военного спутника-регистратора.
Обновлено в 10:32
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро
Обновлено в 11:34
Экономика
В Пензенской области построят молочно-товарный комплекс
В Сердобском районе Пензенской области планируется строительство самого большого в РФ молочно-товарного комплекса замкнутого цикла.
Обновлено в 05:37
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Хоккей
Китайские хоккеисты избили соперников во время матча
Хоккеисты команды из Шэньчжэня начали избивать соперников - игроков команды из Гонконга прямо во время матча.
Обновлено в 16:17
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки горящей Сибири
Обновлено в 11:01
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Политика
США узнали о смерти сына бен Ладена
Обновлено вчера в 14:36
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Обновлено в 15:24
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20