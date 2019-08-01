Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
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В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
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Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
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Рынки отреагировали снижением на решение ФРС по ставке
Торги на российском рынке акций были уже закрыты на момент объявления решения ФРС по ставке, поэтому отыгрывать это событие спекулянты будут в четверг, но и здесь вряд ли стоит ожидать какого-либо позитива.
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Обновлено в 05:24
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Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.
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Мемуары Сноудена поступят в продажу 17 сентября
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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
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ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
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«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
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«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Замминистра обороны рассказал, как авиация тушит пожары в Сибири
Привлеченные к борьбе с пожарами в Красноярском крае самолеты будут вылетать на тушение не менее 20 раз за день, заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 05:38
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
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Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
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Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
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Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
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Новые инкубаторы в перинатальном центре Крыма помогли спасти уже 20 детей
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Ученые рассказали, как похудеть людям с «плохими» генами
Диетологи и медики с Тайваня изучили то, как различные виды спорта влияют на состояние здоровья людей, предрасположенных к ожирению, и "вычислили" пять наиболее эффективных способов похудания для них.
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СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
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Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
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АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
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Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
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Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
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Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Наука
Ученые выяснили, от чего зависит судьба звезд во Вселенной
Обновлено 30 июля в 09:07
Экономика
В Пензенской области построят молочно-товарный комплекс
В Сердобском районе Пензенской области планируется строительство самого большого в РФ молочно-товарного комплекса замкнутого цикла.
Обновлено в 05:37