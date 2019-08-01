Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

Lenta.ru13:09

В сети появилось новое видео инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове-на-Дону

RT на русском15:20

Избиение болельщиков «Спартака» в Ростове, видео, колонка Егорова

Чемпионат16:15

В Сети появилось новое видео столкновения фанатов «Спартака» и ростовского ОМОНа

161.ru13:59

Появилось новое видео нападения сотрудников ОМОН на болельщиков «Спартака» после матча с ФК «Ростов»

Donday.ru16:58

ОМОН в Ростове. Новое видео избиения фанатов «Спартака»

Спорт-Экспресс13:00

Ростовский ОМОН сработал нежно с фанатами «Спартака» - эксперт 1Rnd.ru

1rnd.ru12:13
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Авто

В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Политика

Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту

Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.
Обновлено в 10:01
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

Обновлено вчера в 06:30
Политика

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Гаджеты

Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro

В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.
Обновлено в 11:23
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом

Экс-супруга Джигарханяна заявила, что назовет будущего ребенка Арменом.
Обновлено в 13:03
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Политика

Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 02:27
Футбол

«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

Обновлено в 07:27
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Происшествия

СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Политика

Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»

Обновлено вчера в 22:35
Общество

S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Культура

Крымчанка выиграла грант на реализацию проекта на форуме «Таврида 5.0»

1 августа в Крыму на закрытии 11 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса.
Обновлено в 07:33
Общество

Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая

Россия приостанавливает с 10 августа ввоз фруктов из Китая.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Шаманов рассказал о планах создать пять новых танковых батальонов ВДВ

По словам главы думского комитета по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, в воздушно-десантных войсках планируется сформировать пять новых танковых батальонов.
Обновлено в 17:30
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Политика

Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Кино

Шахназаров привез во Флоренцию «Анну Каренину»

Во Флоренции российская программа продолжится еще одной лентой Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001).
Обновлено в 11:47
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Интернет

Запущена программа расширенной защиты Google для корпоративных пользователей G Suite

Программа расширенной защиты, запущенная в 2017 году, предназначена для пользователей, подвергающихся «наибольшему риску» взлома учетных записей и других целевых онлайн-атак.
Обновлено в 02:24
Музыка

Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica

Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
Обновлено в 17:10
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено в 14:48
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
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