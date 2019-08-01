Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Геркус — о нападении на фанатов «Спартака»: неприятное и отталкивающее зрелище

Чемпионат19:36

ОМОН в Ростове. Новое видео избиения фанатов «Спартака»

Спорт-Экспресс13:00

В сети появилось новое видео инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове-на-Дону

RT на русском15:20

В Сети появилось новое видео столкновения фанатов «Спартака» и ростовского ОМОНа

161.ru13:59

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

Lenta.ru13:09

Появилось новое видео нападения сотрудников ОМОН на болельщиков «Спартака» после матча с ФК «Ростов»

Donday.ru16:58

Ростовский ОМОН сработал нежно с фанатами «Спартака» - эксперт 1Rnd.ru

1rnd.ru12:13
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Транспорт

В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 18:57
Политика

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Футбол

Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени

Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
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Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Общество

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России

В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту

В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Экономика

Kinross Gold забрала юниорное золото

Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
Политика

Порошенко попросил у США помощи

Петр Порошенко ищет защиты от уголовного преследования на Украине в США, заявили украинским «Вестям» осведомленные собеседники.
Обновлено в 02:07
Общество

Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года

В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет.
Обновлено в 11:30
Авто

В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири

Обновлено в 11:41
Наука

Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные

Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.
Обновлено 30 июля в 07:35
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Наука

Графен помог стабилизировать двумерные материалы

Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено в 03:30
Политика

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено в 15:41
Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
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Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

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Космос

Эксперты поделились сомнениями относительно колонизации Луны и Марса

Обновлено в 15:39
Гаджеты

Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil

Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.
Обновлено в 01:03
Политика

Айсен Николаев произвел новые назначения в правительстве Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указы об очередных назначениях в региональном правительстве.
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Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Интернет

Запущена программа расширенной защиты Google для корпоративных пользователей G Suite

Программа расширенной защиты, запущенная в 2017 году, предназначена для пользователей, подвергающихся «наибольшему риску» взлома учетных записей и других целевых онлайн-атак.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Для спасения Ильи Галле не хватает 901 610 руб

Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб.
Обновлено в 19:02
Футбол

«Бавария» опровергла новость о согласии Сане перейти в мюнхенский клуб

«Бавария» опровергла новость о том, что полузащитник «Манчестер Сити» готов перейти в «Баварию».
Обновлено в 15:21
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