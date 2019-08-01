В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.

Политика Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.

Транспорт Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Армия и оружие День ВДВ: почему десантники купаются в фонтане 2 августа День десантника отмечается в этот день по Указу президента РФ № 549 от 31.05.2006 и приурочен ко дню рождения десантных войск (2 августа 1930 года).

Гаджеты Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.

Общество Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Шоу-бизнес Экс-бойфренд Милославской: «Я не верю в её роман с Петровым» Анвар не верит новостям о романе подруги с кинозвездой и считает, что за отношения приняли обычную дружбу.

Политика Порошенко назвал себя автором минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика В США назвали условия вывода тысяч военных из Афганистана Если удастся договориться, то число военнослужащих США в Афганистане будет сокращено с 14 тыс. человек до 8 − 9 тыс. Это почти столько же, сколько было при вступлении Дональда Трампа в должность президента в 2016 году.

Политика Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.

Шоу-бизнес Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.

Энергетика Нефть марки Brent подешевела на 6% Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Экономика Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Футбол Дортмундская «Боруссия» презентовала новую форму на предстоящий сезон Дортмундская «Боруссия» презентовала третий по счету комплект формы на предстоящий сезон.

Происшествия Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.

Армия и оружие В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.

Технологии В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.

Происшествия Автомобиль дорожной службы попал в аварию на Кутузовском проспекте Пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции подтвердила факт аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием автомобиля дорожной службы.

Хоккей «Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка "Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.