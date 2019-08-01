Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru 13:09
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Общество
«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты
Обновлено в 09:00
Политика
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
День ВДВ: почему десантники купаются в фонтане 2 августа
День десантника отмечается в этот день по Указу президента РФ № 549 от 31.05.2006 и приурочен ко дню рождения десантных войск (2 августа 1930 года).
Обновлено в 19:44
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом
В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Милославской: «Я не верю в её роман с Петровым»
Анвар не верит новостям о романе подруги с кинозвездой и считает, что за отношения приняли обычную дружбу.
Обновлено в 10:05
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
В США назвали условия вывода тысяч военных из Афганистана
Если удастся договориться, то число военнослужащих США в Афганистане будет сокращено с 14 тыс. человек до 8 − 9 тыс. Это почти столько же, сколько было при вступлении Дональда Трампа в должность президента в 2016 году.
Обновлено в 21:13
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом
Экс-супруга Джигарханяна заявила, что назовет будущего ребенка Арменом.
Обновлено в 13:03
Единоборства
Порье заявил, что у него нет плана на бой с Хабибом
Обновлено в 21:16
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
Обновлено в 05:59
Футбол
Дортмундская «Боруссия» презентовала новую форму на предстоящий сезон
Дортмундская «Боруссия» презентовала третий по счету комплект формы на предстоящий сезон.
Обновлено в 19:24
Происшествия
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Технологии
В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora
Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Автомобиль дорожной службы попал в аварию на Кутузовском проспекте
Пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции подтвердила факт аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием автомобиля дорожной службы.
Обновлено в 19:17
Хоккей
«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка
"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу МН17
Малайзия призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения Боинга MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года, а также отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 15:24