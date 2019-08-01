Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru вчера в 13:09

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
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Геркус — о видео с избиением фанатов «Спартака» в Ростове: «Неприятное и отталкивающее зрелище»

Sport24.ruвчера в 19:19

ОМОН в Ростове. Новое видео избиения фанатов «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 13:00

Появилось новое видео нападения сотрудников ОМОН на болельщиков «Спартака» после матча с ФК «Ростов»

Donday.ruвчера в 16:58

В Сети появилось новое видео столкновения фанатов «Спартака» и ростовского ОМОНа

161.ruвчера в 13:59

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

Lenta.ruвчера в 13:09

Геркус — о нападении на фанатов «Спартака»: неприятное и отталкивающее зрелище

Чемпионатвчера в 19:36

Ростовский ОМОН сработал нежно с фанатами «Спартака» - эксперт 1Rnd.ru

1rnd.ruвчера в 12:13
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Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Политика

Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины

Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вводе новой пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 00:02
Здоровье

В Индии стоматологи удалили у 7-летнего мальчика 526 зубов

Удаление опухоли заняло 1,5 часа, однако своевременное вмешательство помогло избавиться от недуга – мальчик чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Гаджеты

Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон

Обновлено 31 июля в 23:40
Космос

NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету

Обновлено вчера в 10:31
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Медведева «достали» недобросовестные подрядчики

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками, которые манипулируют условиями конкурсов при проведении госзакупок.
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Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Мошенница наживалась на слабослышащих детях в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленница получала от клиентов деньги, на которые организация должна была оказать помощь слабослышащим детям.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Шоу-бизнес

Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть

Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте

В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
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Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика

Медведев прилетел на остров Итуруп

Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка

Пока неизвестно находится ли Дарина Эрвин в положении или же пара просто планирует пополнение в семье, но новорожденный малыш станет четвертым ребенком Цекало, а вот для девушки это будет первый наследник.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье

Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами

Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса

В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Политика

«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США

Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Общество

Названо самое чистое место для купания в Черном море

Обновлено вчера в 20:19
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Обновлено в 00:27
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

Обновлено вчера в 23:40
Общество

Выходные на Сахалине будут солнечными и сухими

Южная часть Сахалина находилась под влиянием фронтальных разделов, в понедельник на юге острова гремели грозы.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал

Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено вчера в 07:32
Общество

За 10 лет четверть россиян потеряли доверие к телевидению

По итогам опроса выяснилось, что число россиян, доверяющих телевидению снизилось до 54%. Еще 10 лет назад телевизору доверяли 79% россиян.
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие

США упросили «Талибан» отпустить американские войска

Представители США заявили о достижении договоренности с представителями запрещенного в России движения «Талибан» о выводе войск из Афганистана, сообщает накануне The Washington Post.
Обновлено вчера в 23:47
Технологии

В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora

Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.
Обновлено вчера в 15:00
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