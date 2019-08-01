Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцамиLenta.ru вчера в 13:09
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом». Ролик опубликован на Telegram-канале Baza.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Геркус — о нападении на фанатов «Спартака»: неприятное и отталкивающее зрелище
Чемпионатвчера в 19:36
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:42, Ашберн
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Политика
Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины
Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вводе новой пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 00:02
Здоровье
В Индии стоматологи удалили у 7-летнего мальчика 526 зубов
Удаление опухоли заняло 1,5 часа, однако своевременное вмешательство помогло избавиться от недуга – мальчик чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон
Обновлено 31 июля в 23:40
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Медведева «достали» недобросовестные подрядчики
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками, которые манипулируют условиями конкурсов при проведении госзакупок.
Обновлено в 00:29
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Мошенница наживалась на слабослышащих детях в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленница получала от клиентов деньги, на которые организация должна была оказать помощь слабослышащим детям.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Шоу-бизнес
Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика
Медведев прилетел на остров Итуруп
Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка
Пока неизвестно находится ли Дарина Эрвин в положении или же пара просто планирует пополнение в семье, но новорожденный малыш станет четвертым ребенком Цекало, а вот для девушки это будет первый наследник.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами
Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Выходные на Сахалине будут солнечными и сухими
Южная часть Сахалина находилась под влиянием фронтальных разделов, в понедельник на юге острова гремели грозы.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
За 10 лет четверть россиян потеряли доверие к телевидению
По итогам опроса выяснилось, что число россиян, доверяющих телевидению снизилось до 54%. Еще 10 лет назад телевизору доверяли 79% россиян.
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие
США упросили «Талибан» отпустить американские войска
Представители США заявили о достижении договоренности с представителями запрещенного в России движения «Талибан» о выводе войск из Афганистана, сообщает накануне The Washington Post.
Обновлено вчера в 23:47
Технологии
В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora
Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.
Обновлено вчера в 15:00